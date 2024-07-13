ВСУ атаковали пожарную машину в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника пожарную машину, в которой находились сотрудники МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

По его словам, инцидент произошел в селе Верхняя Криница. Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на бригаду МЧС, которая тушила пожар.

«К сожалению, пострадал старший пожарный МЧС России. Сейчас мужчина находится в больнице. Также осколками поврежден пожарный автомобиль», — написал Рогов.

В апреле стало известно, что в России создали систему, которая предназначена для защиты важных объектов от атак беспилотников. Система безопасности называется «Пятница». Она будет представлена на форуме «Армия-2024», который состоится с 12 по 18 августа в Подмосковье. Разработчик заявил, что система является программным решением, которое объединяет все в единый центр. По его словам, при создании системы было взято все лучшее из промышленности и кибербезопасности. Он отметил, что «Пятница» поможет защитить масштабные объекты.

Ранее российские средства ПВО сбили 308 украинских БПЛА за неделю.