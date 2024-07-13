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ЦАХАЛ сделал официальное заявление об ударе по лидерам ХАМАС на юге сектора Газа

ЦАХАЛ заявил об атаке по смешавшимся с мирным населением боевикам ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объяснила удар по югу сектора Газа тем, что среди мирных лиц скрывались лидеры ХАМАС. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Южное командование ЦАХАЛа и ВВС Израиля нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных боевика ХАМАС и еще несколько террористов. Целью удара стала открытая площадка, окруженная деревьями, несколькими зданиями и сараями», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что удар был нанесен на основе точных разведывательных данных. К публикации прилагались фотографии с места удара.

До этого в ХАМАС назвали ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам радикального движения в Хан-Юнисе, который находится в южной части сектора Газа. В заявлении ХАМАС отмечалось что это не первый раз, когда израильская сторона заявляет об ударах по палестинским руководителям, а затем это оказывается неправдой.

13 июля радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщала, что израильские военнослужащие нанесли авиационный удар по городу в попытке уничтожить главу военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа.

По данным телеканала Al Hadath, в результате атаки Дейф получил серьезные ранения. Кроме того, журналисты писали, что пострадал командир бригады ХАМАС в Хан-Юнисе, но спасти его не удалось.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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