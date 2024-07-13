ЦАХАЛ сделал официальное заявление об ударе по лидерам ХАМАС на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объяснила удар по югу сектора Газа тем, что среди мирных лиц скрывались лидеры ХАМАС. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Южное командование ЦАХАЛа и ВВС Израиля нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных боевика ХАМАС и еще несколько террористов. Целью удара стала открытая площадка, окруженная деревьями, несколькими зданиями и сараями», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что удар был нанесен на основе точных разведывательных данных. К публикации прилагались фотографии с места удара.

До этого в ХАМАС назвали ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам радикального движения в Хан-Юнисе, который находится в южной части сектора Газа. В заявлении ХАМАС отмечалось что это не первый раз, когда израильская сторона заявляет об ударах по палестинским руководителям, а затем это оказывается неправдой.

13 июля радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщала, что израильские военнослужащие нанесли авиационный удар по городу в попытке уничтожить главу военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа.

По данным телеканала Al Hadath, в результате атаки Дейф получил серьезные ранения. Кроме того, журналисты писали, что пострадал командир бригады ХАМАС в Хан-Юнисе, но спасти его не удалось.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.