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В Кремле отреагировали на слова Буданова о покушениях на Путина

Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал Telegram-каналу SHOT заявление руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о покушениях на президента РФ Владимира Путина.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — отметил Песков.

13 июля Буданов заявил, что Киев совершал покушения на Путина, которые закончились провалом.

В конце мая британская газета The Times писала, что полковники из охраны президента Украины Владимира ЗеленскогоАндрей Гук и Александр Деркач — готовили покушение на Буданова. По данным издания, оператор центра управления беспилотниками, который располагался в киевском подвале, должен был передать некоему «куратору» координаты кортежа Буданова, состоящего из Toyota Land Cruiser и микроавтобуса. По этой геолокации должен был быть нанесен ракетный удар, после чего беспилотник зафиксировал бы последствия обстрела и, при необходимости, добил выживших.

Ранее Зеленский уволил главу госохраны после «предотвращенного покушения».

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