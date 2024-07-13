В Кремле отреагировали на слова Буданова о покушениях на Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал Telegram-каналу SHOT заявление руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о покушениях на президента РФ Владимира Путина.



«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — отметил Песков.

13 июля Буданов заявил, что Киев совершал покушения на Путина, которые закончились провалом.

В конце мая британская газета The Times писала, что полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Гук и Александр Деркач — готовили покушение на Буданова. По данным издания, оператор центра управления беспилотниками, который располагался в киевском подвале, должен был передать некоему «куратору» координаты кортежа Буданова, состоящего из Toyota Land Cruiser и микроавтобуса. По этой геолокации должен был быть нанесен ракетный удар, после чего беспилотник зафиксировал бы последствия обстрела и, при необходимости, добил выживших.

Ранее Зеленский уволил главу госохраны после «предотвращенного покушения».