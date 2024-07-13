В подполье сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

Российская армия уничтожила в Херсоне командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще несколько военных объектов. Об этом сообщает Telegram-канал подпольной организации сопротивления «Русский Херсон».

Представитель подполья рассказал, что координаты объекта были получены благодаря информации от сочувствующих военнослужащих ВСУ. «Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков», — добавил он.

Также отмечается, что ВС РФ ударили по переданным подпольщиками координатам в подконтрольной Украине части Херсонской области. Там уничтожены склад с материальными средствами, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы со стороны аэродрома. Также он сообщил, что спустя 20 минут в сторону аэродрома направились скорые.

10 июля Лебедев сообщал, что российские войска поразили схрон тяжелой техники вооруженных сил Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее суд на Украине заочно вынес приговор координатору николаевского подполья.