Украинские военные обстреляли деревню в Брянской области

Деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет», — подчеркнул глава субъекта.

Он добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только обстреляли населенный пункт, но и атаковали его при помощи FPV-дрона. В результате одно частное домовладение получило повреждения. Кроме того, в деревне оказалось нарушено энергоснабжение.

По словам Богомаза, сейчас на месте происшествия работают сотрудники аварийных и экстренных служб.

11 июля украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали село Андрейковичи в Погарском районе Брянской области. Из-за действий солдат ВСУ в населенном пункте были повреждены одно домовладение и один автомобиль. Более того, начались перебои с электроснабжением.

В тот же день в небе над Брянской областью сбили два дрона самолетного типа. Один из них ликвидировали в Клинцовском районе, а второй — в Суражском районе.

Ранее в Брянской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры.