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В ХАМАС назвали ложными заявления Израиля об ударе по лидерам движения

В ХАМАС опровергли заявления Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ХАМАС заявили, что утверждения Израиля об ударе по лидерам радикального движения в Хан-Юнисе являются ложными. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении ХАМАС отмечается, что это не первый раз, когда израильская сторона заявляет об ударах по палестинским руководителям, а потом выясняется, что это ложь. Там также подчеркнули, что движение осуждает удар по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе.

До этого радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщала, что израильские военнослужащие нанесли авиационный удар по городу в попытке уничтожить главу военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа.

13 июля пресс-служба ЦАХАЛ также сообщала, что израильские бойцы уничтожили склад с парапланами палестинского движения на территории сектора Газа. Данное оборудование использовалось для атаки на Израиль 7 октября 2023 года, после которой страна объявила о начале операции в палестинском анклаве.

11 июля руководство Израиля опубликовало имена предполагаемых членов ХАМАС, которых спонсировало Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Всего в список попали 108 человек.

Ранее Израиль назвал условие выхода с границы сектора Газа и Египта.

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