Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота

Российский флот днем 13 июля проведет учения в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Сейчас в районе Северного мола флот проведет тренировку», — говорится в заявлении.

По словам главы населенного пункта, в рамках учений моряки произведут один выстрел. Развожаев подчеркнул, что в самом Севастополе все спокойно.

Вечером 7 июля губернатор Севастополя предупредил местных жителей, что ночью в городе пройдут тренировки Черноморского флота. Учения расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) состоялись в районе Северного и Южного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.

За день до этого Развожаев сообщил об открытии в населенном пункте бесплатных курсов по оказанию первой помощи. Он рассказал, что занятия стартовали во всех муниципалитетах Севастополя и будут проходить на базе местных школ.

Как отметил глава города, курс длится всего два часа. Губернатор призвал всех жителей Севастополя посетить занятия и уточнил, что сам уже побывал на одном из них и почерпнул новые знания об оказании первой медицинской помощи пострадавшим.

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