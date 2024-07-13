Глава украинской разведки пессимистично оценил ситуацию на фронте

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) генерал Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) дал пессимистичную оценку ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца года. Свое мнение он высказал изданию NV в ответ на вопрос о возможности наступления ВС РФ с севера.

По его словам, «проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению». При этом Буданов дал понять, что не хочет развернуто отвечать на вопрос, чтобы не спровоцировать панику.

Глава военной разведки Украины признал, что до конца года ситуация для ВСУ будет сложной. «Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению», — подчеркнул он.

В конце июня Буданов заявилв интервью американской газете Philadelphia Inquirer, что ситуация для украинских войск на поле боя остается сложной. По его словам, в ближайшее время не приходится надеяться на изменение положения на фронте в лучшую сторону.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной им территории ДНР наиболее сложной для армии страны.

Ранее Буданов подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием.