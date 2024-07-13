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Российские военные за сутки сбили две ракеты ATACMS

МО: средства ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 17 украинских дронов

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Defense Ministry/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты ATACMS и 17 украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, была поражена переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200 и шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Минобороны РФ сообщало, что над Ростовской, Белгородской и Курской областями за ночь были уничтожены четыре украинских беспилотника.

12 июля стало известно, что российские средства ПВО за неделю сбили 308 беспилотных летательных аппаратов. В оборонном ведомстве заявляли, что также были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

11 июля сообщалось о перехвате ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, которая была запущена восточнее Донецка.

Ранее российские военные сбили четыре ракеты ATACMS и десятки дронов.

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Операция на Украине
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