Израильские военные попытались ликвидировать главу военного крыла ХАМАС

Израильские военнослужащие нанесли авиационный удар в районе города Хан-Юниса, расположенного в секторе Газа, в попытке уничтожить главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммада Дейфа. Об этом сообщила местная радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Журналисты рассказали, что целью бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был не только глава военного крыла ХАМАС. Также солдаты еврейского государства хотели ликвидировать командира бригады палестинского движения, которая дислоцируется в Хан-Юнисе.

По данным телеканала Al Hadath, в результате атаки Дейф получил серьезные ранения. Командир бригады в Хан-Юнисе тоже пострадал, его спасти не удалось.

Кроме того, в материале подчеркивается, что травмы различной степени тяжести получили около 110 жителей сектора Газа. Из них выжили порядка 90, уточняется в публикации.

13 июля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские бойцы уничтожили склад с парапланами ХАМАС на территории сектора Газа. Данное оборудование использовалось для атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года, после которой Израиль объявил о начале операции в палестинском анклаве.

Ранее солдаты ЦАХАЛ осуществили штурм лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан.