Экипаж вертолета Ка-52М поразил живую силу украинских войск в Часове Яре. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». Все указанные цели успешно поражены.

До этого Минобороны РФ сообщало, что бойцы подразделения Воздушно-десантных войск России при помощи беспилотника «Ланцет» поразили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы, установленную на правом берегу Днепра. В ведомстве добавили, что благодаря круглосуточной разведке, российские операторы дронов успешно поражают большое количество целей на Днепровском направлении.

8 июля стало известно, что вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Ранее российские бомбардировщики поразили бронетехнику ВСУ.