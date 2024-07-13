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Российский «Ланцет» уничтожил станцию РЭБ «Буковель-АД»

Сальдо: «Ланцет» уничтожил станцию РЭБ «Буковель-АД» на правом берегу Днепра

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, российский дрон-разведчик ZALA в ходе полета над правобережьем Херсонской области обнаружил объект, который издавал сильные радиоволны. Расчеты и сбор дополнительной информации позволили выяснить, что это станция РЭБ «Буковель-АД».

«На уничтожение цели отправили барражирующий боеприпас «Ланцет», его точный удар не оставил противнику шанса», — написал Сальдо.

9 июля Минобороны РФ сообщало, что расчет разведывательного беспилотника ZALA российской группировки войск «Центр», уничтожив опорный пункт и бронетехнику украинской армии, сорвал ротацию украинских войск на Авдеевском направлении. Уточнялось, что операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили район сосредоточения личного состава и техники Вооруженных сил Украины, замаскированный в лесистой местности.

Ранее украинские военные заявили, что российская армия применяет гораздо больше дронов, чем раньше.

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Операция на Украине
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