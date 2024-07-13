Дрон ВСУ атаковал частный дом в Херсонской области

Украинский дрон атаковал город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что инцидент произошел 12 июля. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в жилой дом, пробив крышу и потолок. После этого в здании загорелась кровля.

«К счастью, пострадавших нет», — отметил глава субъекта.

Губернатор добавил, что днем 12 июля и ночью 13 июля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по гражданской инфраструктуре на левом берегу реки Днепр в Херсонской области 42 артиллерийских снаряда. Целями стали 10 населенных пунктов. Среди них Днепряны, Голая Пристань, Новая Каховка, Любимовка, Алешки, Каховка, Солонцы, Бабино, Таврийск и Князе-Григорьевка.

По словам Сальдо, никто из мирных граждан не пострадал. Тем не менее украинские солдаты нанесли им материальный ущерб.

11 июля военные ВСУ нанесли удар по трехэтажному жилому дому в Новой Каховке. Из-за атаки в здании начался пожар, но удалось обойтись без пострадавших.

Ранее в Херсонской области при обстреле со стороны украинских войск пострадал чиновник.