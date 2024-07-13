Житель Белгородской области получил ранения при обстреле со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие обстреляли поселок Красное, расположенный в Шебекинском городском округе Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в населенном пункте был зафиксирован прилет боеприпаса Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате пострадал один местный житель.

«Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу», — уточнил губернатор.

Он добавил, что иная информация о случившемся уточняется.

12 июля атаке со стороны украинских войск подверглось белгородское село Новая Таволжанка. Населенный пункт также находится в Шебекинском городском округе.

Как рассказал Гладков, во время артиллерийского обстрела пострадал охранник местного производственного предприятия. Мужчина получил осколочные проникающие ранения грудной клетки, при этом врачи оценили его состояние как тяжелое.

Более того, бойцы ВСУ повредили линию электропередачи (ЛЭП) и частный жилой дом. Вместе с этим сгорела одна хозяйственная постройка.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны украинских войск пострадал полицейский.