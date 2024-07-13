Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова

Следствие собирается проверить информацию о телефонных разговорах бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы, передает РИА Новости.

По данным следствия, в настоящее время по делу необходимо истребовать данные о соединениях между абонентами и их телефонами по номерам обвиняемых.

Помимо этого, следователь назначил по делу несколько экспертиз, изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждет ответов на запросы в Федеральную службу безопасности.

В постановлении Басманного суда указано, что итоговое обвинение в отношении Иванова может быть изменено и дополнено. Кроме того, против военного имеется три свидетеля, фамилии которых в постановлении скрыты.

До этого стало известно, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет 1 млрд 185 млн рублей. Адвокаты замминистра в свою очередь утверждали, что эта цифра «взята с потолка». По версии следствия, Иванов не получал взяток в привычном смысле слова, например, в конвертах, однако бесплатно пользовался очень дорогостоящими услугами компаний.

Ранее сообщалось, что дело экс-замминистра обороны Иванова может пополниться новыми обвиняемыми.