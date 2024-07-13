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Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников над регионами РФ

МО: над Ростовской, Белгородской и Курской областями за ночь сбиты четыре БПЛА

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MOD Russia/Global Look Press

Над Ростовской, Белгородской и Курской областями за ночь уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ростовской области, один — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью.

12 июля Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 308 БПЛА. В оборонном ведомстве отметили, что помимо беспилотников также были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

До этого стало известно о перехвате ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, которая была запущена восточнее Донецка.

Ранее российские военные сбили четыре ракеты ATACMS и десятки дронов.

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