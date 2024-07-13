Глава генштаба Чехии рассказал, от чего зависит исход конфликта на Украине

Начальник генерального штаба чешской армии Карел Ржегка выразил мнение, что исход украинского конфликта зависит от «поведения России в Европе». Его слова приводит РИА Новости.

Ржегка прибыл в американский город Хьюстон после саммита НАТО для участия в политических дебатах.

По его мнению, поддержка Украины необходима для защиты всей Европы.

«Исход войны определит дальнейшее поведение России в Европе. Что касается потенциальной агрессии России в отношении НАТО, то таких признаков или предупреждений на ближайшее время нет, но есть предупреждения относительно долгосрочной подготовки (РФ) к потенциальному конфликту с альянсом», — заявил чех.

6 июня президент России Владимир Путин назвал «собачьим бредом» предположения, что Россия готовится напасть на НАТО. Он призвал не делать из России образ врага.

По его словам, за рубежом специально используют российскую угрозу и «пугалку», чтобы одурачить собственное население. Под этим предлогом западные власти наращивают собственное вооружение и отправляют оружие на Украину.

Президент призвал «не доводить» Россию до применения ядерного оружия. Он напомнил, что российское тактическое ядерное оружие составляет 70-75 килотонн.

Ранее генерал США раскрыл сценарий «нападения России на НАТО».