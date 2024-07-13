Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ за Днепром

Бойцы подразделения Воздушно-десантных войск России при помощи БПЛА «Ланцет» (производство ZALA) поразили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ, установленную на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«После проведения расчетов и сбора дополнительной информации специалистами радиоэлектронной борьбы было установлено, что комплексом ZALA обнаружена станция РЭБ противника. Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра», — рассказали в Минобороны.

В российском военном ведомстве добавили, что благодаря круглосуточной разведке, российские операторы дронов успешно поражают большое количество целей на Днепровском направлении.

До этого расчет разведывательного беспилотника Zala российской группировки войск «Центр», уничтожив опорный пункт и бронетехнику украинской армии, тем самым сорвал ротацию противника на Авдеевском направлении.

Ранее военные ВСУ заявили, что российская армия применяет гораздо больше дронов, чем раньше.