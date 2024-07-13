Артиллеристы группировки «Запад» точными попадания взорвали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» заблаговременно предотвратили подвоз боекомплекта различного типа и калибра на позиции ВСУ, уничтожив склад с боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме боеприпасов, российсские артиллеристы успешно поразили несколько гражданских построек, в которых разведка при помощи дронов установила наличие украинских военнослужащих.

До этого российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Херсонском направлении.

По словам военного с позывным «Якудза», им часто приходится наблюдать на фронте следы присутствия иностранных наемников. «Якудза» отметил, что во время атаки на блокпост были замечены иностранные флаги.

Ранее боец ВС России заявил, что у ВСУ начинается снарядный голод.