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Российские артилеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ

В Минобороны сообщили, что артиллеристы группировки «Запад» взорвали склад ВСУ

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Минобороны РФ

Артиллеристы группировки «Запад» точными попадания взорвали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» заблаговременно предотвратили подвоз боекомплекта различного типа и калибра на позиции ВСУ, уничтожив склад с боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме боеприпасов, российсские артиллеристы успешно поразили несколько гражданских построек, в которых разведка при помощи дронов установила наличие украинских военнослужащих.

До этого российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Херсонском направлении.

По словам военного с позывным «Якудза», им часто приходится наблюдать на фронте следы присутствия иностранных наемников. «Якудза» отметил, что во время атаки на блокпост были замечены иностранные флаги.

Ранее боец ВС России заявил, что у ВСУ начинается снарядный голод.

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