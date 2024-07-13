В США нашли причину, по которой задерживается поставка истребителей на Украину

Проблемы с поставками истребителей F-16 на Украину связаны с нехваткой запчастей и языковым барьером. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, связанные с процессом передачи боевых машин Украине.

«Отправка военных самолетов была затруднена задержками, вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами», — сообщает агентство.

Утверждается, что до конца лета военно-воздушные силы Украины должны получить до шести боевых истребителей, а до конца года — 20 машин.

До этого стало известно, что российские самолеты, которые способны нести ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, смогут поражать истребители F-16 на большой дальности.

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет получить до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300.

Ранее Подоляк заявил, что Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя.