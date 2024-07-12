Греция не признала причастность к ударам ATACMS по Севастополю

Заместитель министра национальной обороны Яннис Кефалояннис заявил, что Греция не несет ответственности за американские беспилотники и не причастна к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня. Об этом сообщает портал neostrategy.gr.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Позже стало известно, что в момент атаки в воздушном пространстве над Черным морем находился американский беспилотный летательный аппарат Global Hawk. По данным сервиса Flightradar24, дрон вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии.

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Лидер парламентской фракции партии «Ники» («Победа») Димитриос Нациос спросил, почему со стороны Греции или Евросоюза не было осуждения удара. Также он попросил прокомментировать ситуацию с беспилотником.

В ответ на это Кефалояннис ответил, что за пределами Греции в миссиях, выполняемых самолетами США, только Вашингтон имеют полный оперативный и административный контроль и фактически не информирует греческую сторону.

«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — сказал замминистра.

Авторы портала отметили, что Кефалояннис не стал отрицать, что американские дроны взлетают из Ларисы для координации ракетных ударов по Крыму.

25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о сбитом над Черным морем американском беспилотнике.

Ранее военный эксперт объяснил, как предотвратить атаки ВСУ на Севастополь.