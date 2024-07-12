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В подполье сообщили об ударе по объекту с пикапами ВСУ

Подпольщик Лебедев: Россия ударила по объекту в ДНР, где ВСУ оборудовали пикапы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по объекту в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Константиновка, Донбасс. Прилетело в СТО, где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили. Прилетело знатно», – сказал подпольщик.

12 июля также сообщалось, что российские войска нанесли удары по двум группам военнослужащих ВСУ, которых пытались перебросить в качестве резерва в район поселка Нью-Йорк в Донбассе.

До этого истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по замаскированной технике Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Запад». Удар был нанесен бомбами ОФАБ-500, снабженными универсальными модулями планирования и коррекции, которые наносят максимально точные удары по целям.

Ранее российские военные продвинулись на Купянском направлении.

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