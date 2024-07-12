В Минобороны России назвали тему разговора Белоусова и главы Пентагона

Министерство обороны России сообщило, что в пятницу, 12 июля, состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина.

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что разговор был инициирован российской стороной.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Ллойд Остин провел телефонный разговор с Андреем Белоусовым. Отмечается, что глава Пентагона в разговоре с главой российского оборонного ведомства подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Россией и Соединенными Штатами.

До этого телефонный разговор между Белоусовым и Остином состоялся 25 июня. Во время беседы министр обороны США «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях» продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее экс-советник Пентагона озвучил потери ВСУ за все время СВО.