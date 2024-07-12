На Западе заявили, что Россия успешно уничтожает лучшие системы ПВО Украины

Вооруженные силы России успешно выводят из строя ведущие системы ПВО Украины. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

В материале сказано, что комплексы «Искандер» не создавались специально для подавления противовоздушной обороны, но они неоднократно показывали свою эффективность для нейтрализации лучших систем ПВО Украины Patriot и С-300.

12 июля НАТО сообщило, что Североатлантический альянс намерен заняться консультированием разработки и реализации архитектуры противовоздушной обороны и противоракетной обороны (ПРО) Украины для ее полной совместимости со странами — членами организации.

Днем ранее стало известно, что Украине в рамках нового пакета военной помощи будет предоставлен старый зенитный ракетный комплекс Patriot за $100 млн.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что российские войска легко уничтожат польские системы ПВО, если их разместят на границе с Украиной для помощи в сбивании ракет.

Ранее в США заявили, что ВС РФ стали чаще атаковать украинские аэродромы.