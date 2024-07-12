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Британский академик призвал направить индийских миротворцев на Украину

РБК: британский академик Саква призвал направить миротворцев из Индии на Украину

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Станислав Красильников/РИА Новости

Почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква завил, что вдоль линии соприкосновения на Украине может понадобиться развертывание международной мониторинговой миссии. Об этом сообщает РБК.

Саква считает, что это может стать необходимым, если Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня. По его словам, для роли миротворцев лучше всего подойдут индийские военнослужащие, поскольку у них есть опыт участия в соответствующих операциях и они считаются довольно нейтральными.

Академик рассказал, что сейчас в экспертной среде обсуждается возможность создания буферной зоны на расстоянии 50 км от линии соприкосновения по обе стороны. Он отметил, что все технические детали обсуждаемы, и сейчас важнее начать хотя бы «переговоры о переговорах».

До этого министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил актуальность плана урегулирования на Украине, который был предложен им в 2023 году.

План мирного урегулирования Субианто предполагает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение на линии боевого соприкосновения миротворцев ООН. На «спорных территориях» предусмотрено проведение референдума об их принадлежности.

Ранее посол призвал Индонезию официально донести мирную инициативу по Украине до РФ.

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