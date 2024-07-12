В подполье заявили о замене солдат ВСУ на заключенных с Украины

Командование ВСУ заменяет солдат регулярной армии на заключенных, в том числе женщин, в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«С Николаевской и Херсонской области переместили ВСУшников, предположительно в Харьковскую и Сумскую область, а на их место привезли зеков и зечек», — заявил он.

11 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных.

В этот же день министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что власти страны планируют, что в ряды Вооруженных сил Украины удастся привлечь около 15 тысяч человек. Он объяснил, что такое пополнение в ВСУ ожидается благодаря подписанному президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных. На первом этапе планировалось, что в армию Украины вступят около пяти тысяч осужденных, но «в лучшем случае» это число может вырасти втрое.

До этого украинское издание «Судебно-юридическая газета» сообщило, что в Сухопутных войсках Украины создали батальон из осужденных, который насчитывает от 400 до 800 военных.

Ранее командир ВСУ выстрелил в солдата по странной причине.