Названа основная причина стрельбы в белгородской воинской части

Военнослужащий Алексей, который устроил стрельбу в воинской части в Белгородской области, мстил своим сослуживцам за унижения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, следователи пока рассматривают эту версию как приоритетную среди других.

Стрельба в воинской части произошла в ночь на 12 июля. Нападавшим оказался 29-летний военнослужащий из Чувашии, который позже сбежал из пункта военной дислокации. До побега он успел застрелить двоих человек и ранить одного. Изначально предполагалось, что мужчина унес с собой пулемет Калашникова, но позже оружие нашли недалеко от места происшествия.

После расстрела и побега военного в Грайвороновском районе ввели план «Перехват», но уже через час его расширили на всю территорию региона. Оперативники также не исключают, что Алексей мог убежать в сторону Сумской области Украины. Пока его разыскивают.

Алексей был одет в серую футболку, черные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором.

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