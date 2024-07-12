Стало известно о судимости устроившего стрельбу в воинской части дезертира

Устроивший стрельбу в воинской части Белгородской области Алексей Журавлев был судим за грабеж. Об этом стало известно RT.

По данным канала, мужчина получил судимость в 2012 году, когда ему было 17 лет.

Как рассказал друг Журавлева, тот работал сборщиком в компании по производству и установке окон в Чебоксарах, а после увольнения в 2023 году пошел служить по контракту. Он также отметил, что мужчина не был замечен в конфликтах.

В ночь на 12 июля в Белгородской области произошла стрельба в воинской части. Позднее стало известно, что нападавшим был 29-летний военнослужащий из Чувашии, который впоследствии сбежал из пункта военной дислокации. Как отмечается в материале RT, он мог сделать это из-за бытового конфликта.

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