Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о судимости устроившего стрельбу в воинской части дезертира

RT: стрелявший в воинской части под Белгородом дезертир был судим за грабеж

close
100%
Anelo/Shutterstock

Устроивший стрельбу в воинской части Белгородской области Алексей Журавлев был судим за грабеж. Об этом стало известно RT.

По данным канала, мужчина получил судимость в 2012 году, когда ему было 17 лет.

Как рассказал друг Журавлева, тот работал сборщиком в компании по производству и установке окон в Чебоксарах, а после увольнения в 2023 году пошел служить по контракту. Он также отметил, что мужчина не был замечен в конфликтах.

В ночь на 12 июля в Белгородской области произошла стрельба в воинской части. Позднее стало известно, что нападавшим был 29-летний военнослужащий из Чувашии, который впоследствии сбежал из пункта военной дислокации. Как отмечается в материале RT, он мог сделать это из-за бытового конфликта.

В России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами