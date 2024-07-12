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Во время обстрела ВСУ погиб белгородский полицейский

Гладков: в селе Муром во время атаки ВСУ погиб подполковник полиции Маслиенко

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Павел Лисицын/РИА Новости

В селе Муром во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент атаки Маслиенко помогал жителям села. Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким чиновника.

Гладков до этого рассказывал, что в Муроме 11 июля после атак оказались повреждены четыре дома в частном секторе.

Дроны ВСУ накануне атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Помимо Мурома, в селе Вознесеновка атаки беспилотников привели к возгораниям кровель трех домов.

При этом в Ржевке дроны атаковали легковой автомобиль и два частных дома, в одном из которых начался пожар, а другой оказался значительно поврежден, уточнил глава приграничного российского региона.

По его словам, в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате ряда атак БПЛА оказался разрушен частный дом и поврежден социальный объект, а также загорелась крыша многоквартирного дома.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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