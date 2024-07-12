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В КНР опровергли сообщения о строительстве базы в Таджикистане

МИД Китая опроверг сообщения СМИ о строительстве военной базы КНР в Таджикистане

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Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь опроверг утверждения СМИ о том, что КНР якобы строит военную базу в Таджикистане. Его слова передает РИА Новости.

«Не осведомлен об упомянутой вами ситуации, но могу уверенно сказать, что Китай всегда придерживается независимой мирной внешней политики и не имеет никаких военных баз в Центральной Азии», — заявил он.

До этого британское издание Telegraph написало, что Пекин уже почти 10 лет занимается строительством базы в Таджикистане. Согласно данным газеты, секретная китайская военная база располагается недалеко от села Шаймак Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Она была обнаружена спутником недалеко от границы с Афганистаном.

9 июля сообщалось, что страны Запада пытаются обвинить Китай в невмешательстве в урегулирование украинского конфликта, тем самым перекладывая всю ответственность за поиск мирного решения на Пекин.

Отмечалось, что, Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении военного конфликта, поскольку целью Вашингтона является ослабление России. Из-за действий американских властей украинские политики стали пешками, их используют в собственных интересах.

Ранее МИД Китая назвал НАТО пережитком холодной войны.

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