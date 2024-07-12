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Суд вынес приговор экс-сотруднику миссии ОБСЕ Вадиму Голде

Суд ДНР приговорил к 14 годам за шпионаж экс-сотрудника миссии ОБСЕ Вадима Голду

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор по делу о шпионаже ассистенту по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Вадиму Голде. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Суд установил, что в декабре 2021 года Голда находился на территории ДНР и собирал данные об объектах промышленности республики. После этого по этим объектам наносились ракетные удары. В итоге атаки причинили ущерб на общую сумму более 96,9 млн рублей.

Суд также постановил конфисковать 43 бронированных автомобиля Toyota модели Land Cruiser 200, которые использовали сотрудники ОБСЕ на Украине против безопасности ДНР и России в целом.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого в ФСБ сообщили, что в Крыму задержали агента украинских спецслужб. Мужчина передавал Киеву данные о расположении подразделений российской армии на территории Республики Крым и города Севастополя.

Ранее студента из Биробиджана приговорили к пяти годам колонии за госизмену.

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