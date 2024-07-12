На Украине снова сожгли автомобили военнослужащих

В ночь на 12 июля неизвестные сожгли два автомобиля военнослужащих в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Новости. Live» в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Радостной. Другие подробности не приводятся.

10 июля неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. Отмечается, что во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады. На месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

До этого в Одессе неизвестные сожгли автомобиль другого украинского военнослужащего. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Примерно в 1:00 (совпадает с мск) неизвестный поджег автомобиль Volkswagen. Пожар потушили через 10 минут, автомобиль получил повреждения.

7 июля похожий инцидент случился в Киеве. Сообщалось, что машина, которую подожгли неизвестные, стояла во дворе и на ней была военная символика. В итоге полностью сгорела передняя часть авто.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.