В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших во время обстрела ВСУ Шебекино

Один из детей, которые пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детскую площадку в Шебекино в Белгородской области, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве РФ.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отметил, что специалисты транспортируют мальчика на лечение в Российскую детскую клиническую больницу.

По данным источника ТАСС, за жизнь ребенка борются врачи.

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино вечером 11 июля. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркивал, что во дворе дома, где находилась детская площадка, не было военных объектов. Всего в результате обстрела украинскими военными Шебекино пострадали пятеро детей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрел детской площадки терактом против детей.

Ранее Гладков заявил, что дети, проживающие в Белгороде, должны из-за небезопасной обстановки отправляться в летние лагеря.