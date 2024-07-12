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В ВСУ предложили использовать автодороги вместо аэродромов для посадки F-16

Экс-генерал Кривонос: ВСУ могут использовать для F-16 дороги вместо аэродромов

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Украинские войска могут использовать автомобильные трассы в качестве места для посадки и взлета истребителей F-16 вместо разрушенных аэродромов. Об этом в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

«С моей точки зрения, каждая украинская автострада должна иметь специальные карманы и участки для посадки таких самолетов и также передвижные укрытия для них. Хотя бы три-четыре на 100 км трассы», — высказался военный.

Он отметил, что подобную практику применяют в ряде стран, например в Швеции. Кривонос полагает, что воплощение этой идеи в жизнь усложнит Вооруженным силам России задачу поражения украинской авиации.

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16. По его словам, самолеты «появятся в небе над Украиной» уже этим летом. Как пояснили лидеры стран, ВСУ получат «эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», сколько именно — не уточняется.

Ранее в США уточнили, где будут размещены передаваемые Киеву F-16.

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