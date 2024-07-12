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Российские бомбардировщики поразили бронетехнику ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по замаскированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает министерство обороны России.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Запад». Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в российском военном ведомстве.

Удар был нанесен бомбами ОФАБ-500 с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить максимально точные удары по целям.

До этого пилоты российской авиации за сутки нанесли 50 ударов по территориям с военными Украины в зоне ответственности группировки «Центр».

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 415 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, два пикапа.

Ранее военкоры сообщили об ударе ФАБ-3000 по базе ВСУ под Красным Лиманом.

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