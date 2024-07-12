Российские расчеты БПЛА всего за час уничтожили более 10 автомобилей ВСУ

Российские солдаты за час вывели из строя более 10 автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ из состава группировки «Днепр». Сначала оператор разведывательного дрона ZALA установил, что в одном из населенных пунктов на правом берегу реки Днепр находится скопление украинской техники. Речь идет о более 10 автомобилях, которые бойцы ВСУ использовали в темное время суток и днем прятали под укрытиями.

«Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомашин врага», — говорится в заявлении.

По словам представителей министерства, благодаря ликвидации этого транспорта в одном из подразделений ВСУ были нарушены логистические цепочки. В ведомстве ожидают, что формирование украинских войск долго не сможет оправиться от удара.

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