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Российские расчеты БПЛА всего за час уничтожили более 10 автомобилей ВСУ

Расчеты дронов ВС РФ ликвидировали более 10 машин ВСУ на правом берегу Днепра

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские солдаты за час вывели из строя более 10 автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ из состава группировки «Днепр». Сначала оператор разведывательного дрона ZALA установил, что в одном из населенных пунктов на правом берегу реки Днепр находится скопление украинской техники. Речь идет о более 10 автомобилях, которые бойцы ВСУ использовали в темное время суток и днем прятали под укрытиями.

«Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомашин врага», — говорится в заявлении.

По словам представителей министерства, благодаря ликвидации этого транспорта в одном из подразделений ВСУ были нарушены логистические цепочки. В ведомстве ожидают, что формирование украинских войск долго не сможет оправиться от удара.

Ранее российские военнослужащие взяли под свой контроль очередной населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР).

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