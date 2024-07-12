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Полянский показал в ООН доказательство атак ВСУ по ЗАЭС

Зампостпреда РФ показал в ООН дрон ВСУ, которым была атакована Запорожская АЭС

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РИА Новости

Заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский продемонстрировал в ООН обломки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым была атакована Запорожская АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, российский дипломат напомнил о пяти основных тезисах обеспечения безопасности на ЗАЭС, которые сформулировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Один из этих принципов — о недопустимости атак на станцию — Украина регулярно нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты агентства <...> Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года», — заявил Полянский.

До этого Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию с требованием вывести российские войска с территории атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области и передать объект под контроль украинских властей.

Ранее из-за атаки украинских дронов несколько сотрудников ЗАЭС получили ранения.

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