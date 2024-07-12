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У Туска возникли проблемы в Польше из-за соглашения с Зеленским

Mysl Polska: премьеру Туску грозит трибунал из-за военного соглашения с Украиной

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Francois Lenoir/Reuters

Премьер-министру Польши Дональду Туску грозит трибунал из-за военного соглашения с Украиной из-за того, что документ нарушает конституцию Польской республики. Об этом сообщает издание Mysl Polska.

«Мы должны отказаться от странных отношений с господином Зеленским. <…> Конфедерация права: премьер-министр Дональд Туск должен предстать перед Государственным трибуналом. Позорное соглашение, подписанное с Владимиром Зеленским, не соответствует Конституции», — пишет автор, упоминая крайне правую польскую партию.

Автор отмечает нарушение процесса заключения подобного соглашения — сначала его необходимо ратифицировать в польском сейме (парламенте), после чего документ должен быть подписан президентом страны Анджеем Дудой.

Также издание критикует соглашение между Туском и Зеленским за неоднозначные формулировки, а также отсутствие механизмов возвращения кредитов, которые Польша будет выделять Украине.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ни одна страна не имеет права решать вопрос мирного урегулирования конфликта без участия Украины, а также вести какие-либо переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.

Ранее в Польше рассказали о вылитых на Орбана «ведрах с помоями» из-за визита в Россию.

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