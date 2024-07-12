Стало известно, что западные страны ведут переговоры по применению F-16 в РФ

Западные государства, решившие отправить на Украину свои истребители F-16, ведут переговоры о возможном применении этих воздушных судов на территории РФ. Об этом в ходе интервью для газеты Telegraph сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Сейчас обсуждаются возможности использования боеприпасов (которыми оснащены истребители F-16. — «Газета.Ru») в РФ», — сказал он.

При этом в материале отмечается, что нидерландский премьер-министр Дик Схоф пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому не накладывать никакие ограничения на применение упомянутых воздушных судов. Это произошло во время саммита НАТО, который состоялся в столице США в период с 9 по 11 июля.

10 июля генеральный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды уже начали снабжать Украину истребителями F-16. В тот же день пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление американского, датского и нидерландского лидеров о планах западных стран предоставить Киеву целые эскадрильи этих воздушных судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нидерландах оценили реакцию РФ на поставки истребителей F-16 на Украину.