Шольц рассказал о возможностях Киева применять переданное ему оружие

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о возможностях Киева применять безвозмездно переданное ему оружие. Об этом сообщает Reutres.

По словам Шольца, ни у кого нет планов менять правила применения подаренного Киеву оружия.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом вопрос, как и по каким целям можно использовать переданное ему американское оружие.

Он обратил внимание, что президент США Джо Байден уже разрешил Украине применять американское оружие для ударов через границу.

21 июня газета Politico сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву право использовать американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих из-за границы. Изначально целями могли быть только Вооруженные силы РФ, находящиеся на границе в районе Харьковской области. Однако позже США изменили свое решение, позволив Украине применять их оружие для ударов по любой точке пересечения границы российскими солдатами.

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.