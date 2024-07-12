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Эрдоган обсудил с Байденом поставки истребителей

Эрдоган заявил, что Байден обещал решить вопрос поставок истребителей

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Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обещал решить вопрос поставок истребителей F-16 в Турцию в течение трех-четырех недель. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы говорили с мистером Байденом вчера вечером и сегодня. Он сказал, что решит эту проблему, вопрос поставок F-16, за 3-4 недели. Я еще раз напомнил ему об этом, когда уезжал сегодня <…> Вопрос о запчастях — это тоже то, что мы обсуждали между собой», — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса, который прошел в Вашингтоне.

До этого министерство национальной обороны Греции сообщило, что компетентные органы США одобрили поставку в страну истребителей пятого поколения F-35.

В феврале текущего года координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не могут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 из-за наличия у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.

Ранее в МИД РФ заявили, что в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16.

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