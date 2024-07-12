Макрон прокомментировал прямое участие НАТО в украинском конфликте

На саммите НАТО в Вашингтоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Альянс не намерен прямо вмешиваться в украинский конфликт, но будет поддерживать Киев, чтобы предотвратить победу России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Хотя НАТО не планирует непосредственного участия в ситуации на Украине, важно, чтобы союзники продолжали предоставлять поддержку. Необходимо предотвратить победу России, поскольку ставится на карту не только будущее Украины, но и мир и безопасность на всем континенте», — отметил он.

Также стало известно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан в конце июня проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Выступая в Вашингтоне, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в этот раз Украину не будут приглашать в НАТО, отметив, что это дело будущего.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.