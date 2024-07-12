Эрдоган хочет вернуть переговоры России и Украины в Стамбул

Необходимо возобновить стамбульский процесс по Украине для того, чтобы урегулировать конфликт в стране. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы с самого начала конфликта на Украине прилагаем дипломатические усилия для его прекращения. Выступаем за возобновление стамбульского процесса. Мы всегда говорим, что при заключении справедливого мира не бывает проигравших», — заявил Эрдоган на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Владимиру Зеленскому о готовности Анкары поддержать любые инициативы, включая посредничество, ради урегулирования конфликта.

3 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков появился в эфире «Первого канала». Общаясь с журналистами, он назвал невозможным становление Эрдогана посредником между Москвой и Киевом.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил шансы на урегулирование кризиса на Украине через посредников.