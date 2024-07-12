Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган хочет вернуть переговоры России и Украины в Стамбул

Эрдоган заявил о важности возобновления стамбульского процесса по Украине

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Необходимо возобновить стамбульский процесс по Украине для того, чтобы урегулировать конфликт в стране. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы с самого начала конфликта на Украине прилагаем дипломатические усилия для его прекращения. Выступаем за возобновление стамбульского процесса. Мы всегда говорим, что при заключении справедливого мира не бывает проигравших», — заявил Эрдоган на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Владимиру Зеленскому о готовности Анкары поддержать любые инициативы, включая посредничество, ради урегулирования конфликта.

3 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков появился в эфире «Первого канала». Общаясь с журналистами, он назвал невозможным становление Эрдогана посредником между Москвой и Киевом.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил шансы на урегулирование кризиса на Украине через посредников.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами