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НАТО поможет Украине с построением архитектуры ПВО и ПРО

НАТО займется консультированием разработки архитектуры украинских ПВО и ПРО

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Global Look Press

Североатлантический альянс намерен заняться консультированием разработки и реализации архитектуры противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) Украины для ее полной совместимости со странами — членами организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НАТО.

Документ был составлен по итогам заседания Совета НАТО — Украина, которое состоялось в американской столице. Встреча прошла в рамках саммита Североатлантического альянса, проходившего с 9 по 11 июля.

«НАТО будет оказывать поддержку и консультировать по разработке и реализации интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны Украины, чтобы обеспечить эффективное использование возможностей ПВО и ПРО», — говорится в публикации.

Также в заявлении подчеркивается, что еще одной целью этой работы является переход украинской системы обороны к «полной оперативной совместимости» с Североатлантическим альянсом.

11 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о намерении руководства страны продолжить поддерживать Украину даже после завершения конфликта. По его словам, вместе с Вашингтоном помогать Киеву будут еще более 20 стран. Речь идет о государствах, подписавших с Украиной двусторонние соглашения в сфере безопасности.

Ранее в США выступили за то, чтобы Украина сама обеспечивала свои силы ПВО.

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