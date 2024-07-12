Столтенберг уточнил особенности финансирования Украины на 2025 год

Украина получит финансирование на военные расходы в размере $40 млрд только на один год. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году. Мы обсудим уровень финансирования на предстоящем саммите, чтобы убедиться, что наша поддержка отвечает потребностям Украины», — заявил Столтенберг на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Покидающий пост генсека НАТО в октябре Столтенберг признал, что ни одно из его предложений по долгосрочному финансированию военной помощи Киеву не согласовали на уровне альянса в целом. Также Столтенберг заявил, что и после его ухода союзники по НАТО будут продолжать искать способы поддержки для военных потребностей Украины.

Ранее Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Совета Украина — НАТО заявил, что Соглашения о безопасности с Украиной подписали свыше 20 из 32 членов НАТО.

Ранее на Украине отказались «ждать еще 75 лет» для вступления в НАТО.