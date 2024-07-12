НАТО подтвердило намерение пригласить Украину в альянс при выполнении условий

На саммите в Вашингтоне страны — члены Североатлантического альянса подтвердили намерение пригласить Украину в свои ряды после принятия соответствующего решения и выполнения всех необходимых условий. Эту информацию содержит заявление Совета Украина — НАТО, которое было принято во время встречи в Вашингтоне.

В документе отмечается, что приглашение Украине присоединиться к альянсу будет направлено, когда союзники достигнут согласия и все условия будут выполнены.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Выступая в Вашингтоне, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в этот раз Украину не будут приглашать в НАТО, отметив, что это дело будущего.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.