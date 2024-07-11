Хорватский президент назвал основных участников мирного процесса по Украине

Мирное урегулирование на Украине зависит только от Соединенных Штатов и России. Об этом на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает телеканал HRT.

«Важно поддерживать диалог с Москвой, и я имею в виду не только Путина. Известно, кому необходимо вести переговоры с русскими — американцам. Я считаю это важным и необходимым, ключевыми являются отношения между Москвой и Вашингтоном, все остальное — декорация», — заявил Миланович.

Хорватский президент добавил, что в текущем конфликте Украине грозит демографическое вымирание и полное экономическое истощение, а страны НАТО должны быть честны перед собой и Киевом в том, насколько они могут поддерживать Владимира Зеленского.

До этого Владимир Зеленский в рамках встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что хочет провести еще один «саммит мира» в 2024 году.

До этого Зеленский пожаловался на атаку со стороны западных СМИ.