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Хорватский президент назвал основных участников мирного процесса по Украине

Президент Хорватии Миланович заявил, что мир на Украине зависит от США и России

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Global Look Press

Мирное урегулирование на Украине зависит только от Соединенных Штатов и России. Об этом на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает телеканал HRT.

«Важно поддерживать диалог с Москвой, и я имею в виду не только Путина. Известно, кому необходимо вести переговоры с русскими — американцам. Я считаю это важным и необходимым, ключевыми являются отношения между Москвой и Вашингтоном, все остальное — декорация», — заявил Миланович.

Хорватский президент добавил, что в текущем конфликте Украине грозит демографическое вымирание и полное экономическое истощение, а страны НАТО должны быть честны перед собой и Киевом в том, насколько они могут поддерживать Владимира Зеленского.

До этого Владимир Зеленский в рамках встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что хочет провести еще один «саммит мира» в 2024 году.

До этого Зеленский пожаловался на атаку со стороны западных СМИ.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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