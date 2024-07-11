Стала известна реакция НАТО на планы США разместить в ФРГ ракеты средней дальности

Организация Североатлантического договора (НАТО) приветствовала намерения Соединенных Штатов разместить в ФРГ ракеты средней дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС.

Он заявил, что это решение показывает приверженность США НАТО и европейской безопасности.

«Во-вторых, это показывает, что НАТО — про сдерживание», — добавил Столтенберг.

11 июля посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что возможное размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года является деструктивным и опасным шагом.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее посол заявил, что Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО.