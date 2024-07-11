Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна реакция НАТО на планы США разместить в ФРГ ракеты средней дальности

НАТО приветствовала планы США разместить в ФРГ ракеты средней дальности

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) приветствовала намерения Соединенных Штатов разместить в ФРГ ракеты средней дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС.

Он заявил, что это решение показывает приверженность США НАТО и европейской безопасности.

«Во-вторых, это показывает, что НАТО — про сдерживание», — добавил Столтенберг.

11 июля посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что возможное размещение дальнобойных ракет на территории Германии с 2026 года является деструктивным и опасным шагом.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее посол заявил, что Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами