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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $225 млн

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U.S. Air Force/Global Look Press

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $225 млн. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

В рамках нового пакета ВСУ будут переданы снаряды для NASAMS, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее дополнительное оборудование.

Отмечается, что всего США уже выделили Украине военную помощь на сумму $54,4 млрд.

До этого Пентагон выделил Украине пакет военной помощи с ПВО на сумму $2,3 млрд. Украина получит противотанковые вооружения и критически важные боеприпасы напрямую из арсенала США.

20 июня в Белом доме заявили, что США будут передавать Киеву все производимые системы ПВО Patriot и NASAMS.

Ранее CNN сообщило о сорванном покушении на гендиректора Rheinmetall.

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