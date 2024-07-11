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В Британии уверились в способности России наносить удары по всей Украине

Меркурис: ВС РФ могут наносить удары по всей Украине из-за истощения ПВО

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) могут наносить удары по любым целям украинской армии из-за истощения противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Теперь ВС РФ могут нацеливаться на позиции по всей Украине в светлое время суток и наносить колоссальный ущерб украинцам», — сказал эксперт.

11 июля депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что состояние переданных Вооруженным силам Украины западных систем противовоздушной обороны является ужасающим. Она пожаловалась на неисправность большей части иностранных образцов ПВО. А для ремонта неисправной техники украинские военные снимают детали с других исправных образцов.

В этот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер сказал, что российские войска легко уничтожат польские системы ПВО, если их разместят на границе с Украиной для помощи в сбивании ракет. Он отметил, что для прикрытия Львова необходимо будет подвести ПВО прямо к границе.

Ранее Зеленский выдвинул новое требование Байдену.

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